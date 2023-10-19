الرئيس الصيني يدعو إلى وقف الحرب في غزة بأقرب وقت

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى وقف الحرب في غزة بأقرب وقت، مؤكداً ضرورة عدم امتداد نطاق الصراع، وخروجه عن السيطرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، إن شي التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث في الصين.

وشدد الرئيس الصيني على أن حل الدولتين هو الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره للمساعي المصرية من أجل خفض التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

ولفت إلى دعم بلاده لجهود فتح ممرات إنسانية، معرباً عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق مع مصر وباقي الدول العربية لإيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية في أقرب وقت.

من جانبه، أكد مدبولي أن مصر وباقي الدول العربية تقدّر موقف الصين العادل والثابت بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى توقع بلاده والدول العربية أن تلعب الصين دورا أكبر في حل الأزمة الراهنة.