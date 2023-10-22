الهند ترسل مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة

أعلنت الهند، الأحد، إرسالها مساعدات إنسانية إلى مصر لإيصالها إلى سكان قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي، عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر) إن "طائرة المساعدات أقلعت باتجاه مصر".

وذكر باغشي، أن الطائرة متوجهة إلى مطار العريش بمصر، ومحملة بنحو 6,5 أطنان من المساعدات الطبية، و32 طنا من مواد الإغاثة.

وأوضح أن "المساعدات تشمل مستلزمات مثل الأدوية والخيم وأكياس النوم وأقراص تنقية المياه".

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.