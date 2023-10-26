وزير الخارجية الإيراني يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في غزة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت أبعاداً مقلقة، محذراً من خروج الوضع عن سيطرة جميع الأطراف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل إعلام إيرانية، أثناء توجهه إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وقال عبد اللهيان إن "الظروف في منطقة غرب آسيا في ظل المذبحة والإبادة الجماعية الجارية ضد المدنيين في غزة، والدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول أوروبية بشكل أعمى للكيان الصهيوني قد وصل إلى نقطة مثيرة للقلق بالنسبة لجميع بلدان المنطقة".

وحذر الوزير الإيراني من أن "الوضع قد يخرج من سيطرة جميع الأطراف"، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية وإرسال مساعدات إنسانية لسكان غزة.

وأشار عبد اللهيان أن للفصائل الفلسطينية الحق في الدفاع عن أراضيها ضد إسرائيل، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يستهدف الجيش الإسرائيلي غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.