طوكيو: تحسين الوضع الإنساني بغزة "أولية قصوى" لمجموعة "السبع"

أكدت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، الثلاثاء، أن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة سيكون "أولوية قصوى" خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول السبع في طوكيو.

وأوضحت الوزيرة اليابانية أن جدول أعمال الاجتماع سيبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 32 يوما، والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة المحاصرة، قتل فيها 10328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، وأصاب نحو 26 ألف فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.

وأضافت كاميكاوا أن الوضع في غزة يتغير باستمرار وأن التوتر يتصاعد، مؤكدة أن الهجمات ضد المدنيين الأبرياء "تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى أن بلادها تدعو باستمرار جميع الأطراف إلى التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو في 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع " G7 2023 " بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.