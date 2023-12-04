الرئيس الروسي: شراكتنا مع تركيا في أعلى مستوياتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شراكة بلاده مع تركيا في "أعلى مستوياتها"، وأنها تستند إلى سنوات عديدة من الخبرة في مختلف المجالات.

واستقبل بوتين في الكرملين، الاثنين، سفراء 21 بلدا تسلم أوراق اعتمادهم وهنأهم على توليهم مهامهم، بينهم سفير تركيا لدى موسكو تانجو بيلغيتش.

وحول العلاقات الروسية التركية، أكد بوتين أن البلدين يعتزمان مواصلة تعزيز العلاقات "على أساس مبادئ حسن الجوار والشراكة والمصلحة المتبادلة".

وأشار بوتين أنه على تواصل دائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتا أنهما يبحثان كافة القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وتطرق بوتين إلى التعاون الروسي التركي في قطاع الطاقة الذي وصفه بالـ"استراتيجي"، مشيرا إلى مواصلة "روساتوم" (المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية) إنشاء أول محطة للطاقة النووية "آق قويو" في تركيا.

وتابع: "هناك تعاون وثيق في قطاع الغاز الطبيعي ضمن تشغيل خطي أنابيب التيار الأزرق والتيار التركي، ويستمر العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الطبيعي في تركيا".

كما ذكر الرئيس الروسي أن البلدين لديهما أيضا العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام والأعمال المشتركة في مجالات التجارة والتكنولوجيا العالية.

وأضاف بوتين أن روسيا ستحتفل غدا بـ "يوم التطوع"، لافتا إلى أنه تم تنظيم مسابقة شاركت فيها فرق تطوعية من 95 دولة، فاز خلالها الفريق التطوعي من تركيا في مجال "دعم الأسر ذات الدخل المنخفض".