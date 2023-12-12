ميانمار تتخطى أفغانستان في لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

استعادت ميانمار، التي تعاني من حرب أهلية وحشية، لقبها الذي لا تحسد عليه كـ "أكبر منتج للأفيون" في العالم، حسب تقرير أممي.

ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير (مسح الأفيون في جنوب شرق آسيا 2023) يوم الثلاثاء أن إنتاج الأفيون في ميانمار تجاوز إنتاج أفغانستان، حيث فرضت حركة طالبان حظرا على إنتاجه هناك.

وقال المكتب الشهر الماضي إن الحظر الذي فرضته حركة طالبان أدى لانخفاض زراعة خشخاش الأفيون لديها بنسبة 95 بالمائة.

يحصد الأفيون، الذي ينتج منه المورفين والهيروين، من زهور الخشخاش.

وذكر التقرير "من عام 2022 إلى 2023، شهدت ميانمار زيادة في المساحة المقدرة للأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل غير المشروعة بنسبة 18 بالمائة إلى 47100 هكتار (116400 فدان)."

وأضاف "رغم عدم بلوغ المساحة المزروعة بالخشخاش ذروتها التاريخية البالغة نحو 58 ألف هكتار (143300 فدان) والمزروعة عام 2013، إلا أنه بعد ثلاث سنوات متتالية من الزيادات، باتت زراعة الخشخاش تتوسع في ميانمار بشكل كبير."

كما أشار التقرير إلى أن إنتاج الأفيون زاد بنسبة 16 بالمائة ليصل إلى 22.9 كيلوغرام للهكتار (20.43 رطل لكل فدان)، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022.

يعزو التقرير هذه الزيادة إلى "وسائل الزراعة المتطورة، وتحسين عملية تنظيم النباتات، وتعزيز ممارسات مثل استخدام أنظمة الري والأسمدة."

كما ساهمت الاضطرابات السياسية العنيفة في زيادة إنتاج الأفيون بميانمار.

يقول جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن "الاضطرابات الاقتصادية والأمنية والإدارية التي أعقبت الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021 لا تزال تدفع المزارعين في المناطق النائية نحو إنتاج الأفيون لكسب لقمة العيش."

يشير التقرير إلى أن "زراعة خشخاش الأفيون في جنوب شرق آسيا ترتبط بالفقر ارتباطا وثيقا، وكذلك بنقص الخدمات الحكومية، والبيئات الاقتصادية الصعبة، وعدم الاستقرار، وانعدام الأمن".

وقال التقرير إن متوسط السعر المدفوع لمزارعي الأفيون ارتفع بنسبة 27 بالمائة إلى حوالي 355 دولارا للكيلوغرام، ما يدل على جاذبية الأفيون كمحصول وسلعة، بالإضافة الى الطلب القوي.

وأفاد بأن هذه الأرقام تعني أن المزارعين كسبوا نحو 75 بالمائة زيادة عما كانوا يحصلون عليه في العام السابق.

وقال دوغلاس إن هناك توقعات بأن يكون الصراع المسلح في ولاية "شان" شمال شرقي ميانمار، وهي ولاية زراعية، وفي مناطق حدودية أخرى "أدى لتسريع وتيرة إنتاج الأفيون."

تعد مناطق شمال شرق ميانمار جزءا من منطقة "مثلث الذهب" سيئ السمعة التي تشتهر بالأفيون، حيث تلتقي حدود ميانمار ولاوس وتايلاند.

ازدهر إنتاج الأفيون والهيروين في هذه المنطقة تاريخيا، ويرجع ذلك للفوضى التي تعيشها المناطق الحدودية، حيث لم تتمكن الحكومة المركزية في ميانمار من ممارسة سوى "الحد الأدنى من السيطرة" على ميليشيات والأقليات العرقية المختلفة، وبعضها شركاء في تجارة المخدرات.

ومع انخفاض إنتاج الأفيون في المنطقة خلال العقود الماضية، حل محله عقار "الميثامفيتامين" في شكل أقراص.

تصنيع الميثامفيتامين أسهل من زراعة الأفيون التي تتطلب عمالة كثيفة، وتوزع عن طريق البر والبحر والجو بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان مصاحب حول تقريره "إنتاج المخدرات المزدهر في المنطقة يغذي الاقتصاد غير المشروع المتنامي، والذي يجمع بين مستويات عالية مستمرة من إنتاج المخدرات الاصطناعية، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، بالإضافة للأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت."

شاعت عمليات الاحتيال السيبراني، خاصة في المناطق الحدودية في ميانمار، بسبب توظيف عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا المجال، تم إغراء معظمهم بعروض عمل كاذبة، ثم أجبروا على العمل في ظروف قريبة من العبودية.

يرتبط القتال الذي شهدته ولاية شان بالجهود المبذولة للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تدير عمليات احتيال وغيرها من المشاريع غير القانونية.