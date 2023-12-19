الحرس الثوري الإيراني يعلن تشكيل قوات تعبئة بحرية من 55 ألف عنصر

أعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل ميليشيا بحرية من 55 ألف مقاتل، ردا على تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية تحالفًا لـ"حماية أمن الملاحة" في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

جاء ذلك في كلمة قائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، الثلاثاء، نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأوضح تنغسيري أنهم سيشكلون قوات ميليشيا تنشط في البحار، وقال: "أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج) ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية".

وأشار أن قوة التعبئة البحرية هذه ستتكون من 55 ألف عنصر، مشددًا أنهم زودوا قوات تلك القوات بصواريخ من عيار 107 ميليمتر.

يُشار إلى أن تصريح إيران عن تشكيل قوات تعبئة بحرية جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن إنشاء قوات متعددة الجنسيات ضد الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن الدولية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوما في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.