إعدام أربعة إيرانيين بتهمة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي

أعدمت إيران اليوم الجمعة أربعة أشخاص وأصدرت أحكاما بالسجن على أشخاص آخرين بتهمة التواصل مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الموساد)، وفق ما نقلت أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن ثلاثة رجال وامرأة تم إعدامهم صباح الجمعة. وأوضحت أن الرجال هم فافا هناره وآرام عمري ورحمن برهازو وأن المرأة تدعى نسيم نمازي.

قالت الوكالة إن الأربعة متهمون باختطاف عدد من أفراد الأمن الإيرانيين لانتزاع معلومات استخباراتية. كما اتهموا بإشعال النار في سيارات وشقق بعض عملاء المخابرات الإيرانية.

ذكر التقرير أيضا أن العديد من الأشخاص الآخرين –الذين يعملون مع المجموعة نفسها– حُكم عليهم بالسجن مدة 10 سنوات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع من غارة جوية إسرائيلية مزعومة أدت إلى مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى في سوريا.

تتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس وبشن حرب سرية منذ سنوات.

في نوفمبر / تشرين ثان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إيران تنفذ عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، حيث أعدمت 419 شخصا على الأقل في الأشهر السبعة الأولى من العام.

قالت إيران إنها أعدمت جاسوسا إسرائيليا للموساد في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامه بنشر معلومات سرية. في يناير / كانون ثان، أعدمت إيران شنقا علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق يحمل الجنسية البريطانية، بتهمة التعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني.

في عام 2020، أعدمت إيران رجلا أدين بتسريب معلومات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل حول جنرال بارز في الحرس الثوري الإسلامي قتل لاحقًا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.