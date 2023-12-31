إيران.. وفاة 27 ألف شخص جراء تلوث الهواء خلال 2023

كشف رئيس لجنة السلامة في مجلس مدينة العاصمة الإيرانية طهران، مهدي بير هادي، الأحد، عن وفاة أكثر من 27 ألف شخص في عموم إيران جراء تلوث الهواء خلال العام 2023.

وأعرب بير هادي عن انزعاجه من تعرضه للانتقادات بسبب إثارته قضية تلوث الهواء بشكل متكرر في البلاد، وفق وكالة تسنيم للأنباء المحلية.

وأضاف: "توفي أكثر من 27 ألف شخص في البلاد بينهم 6 آلاف و398 في طهران جراء تلوث الهواء خلال عام واحد".

وحذر بير هادي من تكبد إيران خسائر أكثر من تلك التي خسرتها إبان الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات (1980-1988).

وتوفي 20 ألفاً و800 شخصاً جراء تلوث الهواء في عموم إيران خلال 2022، بحسب تصريح رئيس مجموعة الصحة الجوية بوزارة الصحة الإيرانية، عباس شاهسوني في بيان يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.

يشار أن تلوث الهواء في طهران ناتج عن عدم تحرك الهواء والكثافة السكانية وغازات عوادم السيارات القديمة والدراجات النارية شائعة الاستخدام.