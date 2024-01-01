تحذيرات قوية من حدوث تسونامي بعد سلسلة من الزلازل القوية ضربت سواحل اليابان الغربية

شهدت اليابان اليوم الإثنين سلسلة من الزلازل القوية هزت المناطق الغربية أصدرت بعدها السلطات تحذيرات من حدوث تسونامي.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلازل ضربت إيشيكاوا والمحافظات المجاورة بعد الساعة الرابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات أو توصيات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وحثت السكان على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة إن أمواج تسونامي قد ترتفع مرة أخرى، ويستمر بث التحذيرات بعد حوالي ساعة من الإنذار الأولي.

تعتزم الحكومة عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم، ولم تردي أي تقارير عن وقوع أضرار.

من المتوقع أن يضرب تسونامي يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار محافظة نيغاتا ومحافظات أخرى على الساحل الغربي لليابان.

تأكد وصول أمواج تسونامي أصغر حجما إلى الساحل، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون.

تضم هذه المنطقة محطة نووية، وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، الشركة المشغلة للمحطة، إنها تتحقق من وجود مشكلات هناك، لكن لم ترد تقارير عن أي مخالفات.

تعد اليابان دولة معرضة للزلازل بشكل كبير.

تسبب زلزال وتسونامي في انهيارات بمحطة نووية في مارس/ آذار عام 2011.