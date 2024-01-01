4 قتلى في "زلزال عنيف" ضرب اليابان

نقلت وسائل إعلام يابانية عن السلطات اليابانية قولها إن أربعة أشخاص قتلوا جراء زلزال عنيف ضرب 5 محافظات، الاثنين.

وذكرت "وكالة الأرصاد الجوية اليابانية " في بيان، أن الزلزال وقع في 1 يناير/كانون الثاني 2024، عند الساعة 04:10 مساءً بالتوقيت المحلي (ت.غ +09).

وفي وقت لاحق، أكدت الوكالة اليابانية أنها "سجلت حوالي 100 هزة في المنطقة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة".

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الزلزال بلغت قوته 7.5 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضراراً بمنازل وأدى إلى اندلاع حريق كبير.

وأمرت الحكومة اليابانية بإجلاء أكثر من 51 ألف شخص في 5 محافظات جراء الزلزال.

ونقلت وكالة "كيودو" المحلية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية قولها إنها "أصدرت تعليمات لأكثر من 51 ألف شخص في 5 محافظات بالإجلاء".

وانهارت العديد من المنازل وتوقفت خدمات السكك الحديدية مؤقتا في بعض مناطق اليابان جراء الزلزال.

وأعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان أنها "علقت عمليات جميع خطوط توهوكو وجويتسو وهوكوريكو شينكانسن بسبب الزلزال"، حسب "كيودو".

وفي محافظة إيشيكاوا ، انقطعت الكهرباء عن حوالي 32 ألفا و500 منزل.

وحول تداعيات الزلزال، قال مسؤولون بمدينة واجيما في إيشيكاوا إن "حريقا اندلع وسط المدينة وألحق أضرارا بأكثر من 50 متجرا ومنزلا".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين، إنه "سيقود جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر".

وأضاف كيشيدا أنه "لن يكون من السهل إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المناطق المنكوبة بسبب قطع الطرق".

واستطرد أنه "يجب إنقاذ الضحايا المحاصرين في المباني في أسرع وقت ممكن لأن المباني معرضة لخطر الانهيار".