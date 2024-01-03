ارتفاع حصيلة القتلى في الانفجارات بمدينة "كرمان" الإيرانية إلى 103

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 103، جراء انفجارين وقعا الأربعاء، قرب مرقد قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي إيران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلاً عن جهاز الطوارئ، أن عدد الجرحى جراء الانفجارين بلغ 141.

وكانت الحصيلة المعلنة سابقا للانفجارين 73 قتيلاً و170 جريحا.

وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان، قوله إن الانفجارين "هجوم إرهابي".

من ناحية أخرى، نشرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، أن منفذ أو منفذي الهجوم تركوا قنبلتين في المنطقة وقاموا بتفجيرهما عن بعد.

ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

وأظهرت مشاهد متداولة هروب المشاركين في الفعالية وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني وسط إقبال من كافة المناطق الإيرانية.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.