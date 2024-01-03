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53 قتيلا على الأقل في انفجارين هزا مرقد قاسم سليماني في إيران

ديلي صباح ووكالات
طهران
نشر في 03.01.2024 15:30
آخر تحديث في 03.01.2024 16:10
المشيعون الإيرانيون في مراسم تشييع القائد الأعلى قاسم سليماني، في مسقط رأسه كرمان، 7 يناير 2020 الفرنسية المشيعون الإيرانيون في مراسم تشييع القائد الأعلى قاسم سليماني، في مسقط رأسه كرمان، 7 يناير 2020 (الفرنسية)

سمع دوي انفجارين قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران الأربعاء، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث دفن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

لاحقاً أعلن عن سقوط 53 قتيلا في الانفجارين.

فيما قال نائب حاكم محافظة كرمان حيث وقع الانفجاران رحمن جلالي للتلفزيون إن "الحادث هجوم إرهابي".

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