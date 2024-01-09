ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان إلى 202

أعلنت السلطات اليابانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت قبالة سواحل شبه جزيرة "نوتو" بمقاطعة إيشيكاوا غربي البلاد إلى 202 قتيل.

جاء ذلك في بيان أصدرته مقاطعة إيشيكاوا، وذكرت فيه أن حصيلة الزلازل التي ضربت المنطقة في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري بلغت 202 قتيل.

وأشارت إلى أن أكثر من 28 ألف شخص يقيمون حالياً في مركز الإجلاء، بينما ما زال 3 آلاف و300 شخص محاصرين بسبب الطرق المغلقة.

ومع انتهاء عطلة منتصف العام في اليابان، افتتحت المدارس، الثلاثاء، أبوابها مجدداً أمام الطلاب، على عكس أكثر من 80 مدرسة في إيشكياوا بسبب تضررها من الزلازل.

وفي الأول من يناير الجاري ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة "نوتو" بمحافظة إيشيكاوا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة المذكورة زلازل عديدة أخرى راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 يناير.

كما شهدت المنطقة زلزالين آخرين بلغت قوتهما 4.8 و4.9 درجات، الخميس، فيما تواصلت الهزات الارتدادية.