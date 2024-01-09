50 إصابة على الأقل في انفجار بمصنع للمستلزمات الطبية شمالي إيران

أصيب 53 شخصاً في انفجار في مصنع للمستلزمات الطبية والتجميلية وقع في محافظة البرز شمالي إيران، مساء اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران، عن أحمد مهدوي، رئيس إدارة الأزمات لمحافظة البرز، قوله إن حريقاً اندلع عقب الانفجار الذي وقع بالمصنع.

وأضاف أن الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم، أدى لإصابة 53 شخصاً، حالة بعضهم حرجة.

وأوضح أن فرق الإطفاء تواصل العمل على إطفاء الحريق.

بدوره، قال حسين عاشوري، رئيس فوج الإطفاء بمدينة فرديس التي وقع الانفجار بها، إن سبب الحريق هو انفجار ناتج عن تسرّب غاز في المصنع.

وأكد أن جهود إطفاء الحريق شارفت على الانتهاء، مبيناً أنهم اتخذوا احتياطات السلامة لما بعد الحريق.

وأشار إلى تسبب الحريق في أضرار وخسائر كبيرة داخل المصنع، لافتاً إلى استمرار التحقيقات لتحديد حجم الخسائر والتوصل إلى "الأسباب الحقيقية" للانفجار.