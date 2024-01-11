البحرية الإيرانية تعلن مصادرة ناقلة نفط أميركية في بحر عُمان

أعلنت البحرية الإيرانية الخميس أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على "أمر قضائي"، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي". وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها. وقالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي أنشطة "مشبوهة".

وفي بيان لاحق، قالت الهيئة البريطانية: "تلقينا بلاغا باعتلاء أشخاص غير مصرح لهم سفينة قبالة ميناء صحار العماني ولم نستطع الاستمرار بالتواصل مع السفينة".