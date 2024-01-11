زلزال بقوة 6,4 درجات يهز شمال شرق أفغانستان وتشعر به باكستان

هزّ زلزال قوي بلغت قوته 6,4 درجات شمال شرق أفغانستان الخميس وشعر به السكان في كابول وصولا إلى إسلام أباد في باكستان.

وحدد مركز المسح الجيولوجي الأميركي مركز الزلزال في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

الزلزال ضرب على عمق مئتَي كيلومتر تقريبًا قبيل الساعة 14,00 (09,30 ت غ) وشعر به سكان كابول الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر عن جورم.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل نحو ألف شخص في سلسلة زلازال تراوحت قوتها بين 4,2 و6,3 درجات ضربت غرب أفغانستان.

بعد أشهر من ذلك، لا يزال آلاف الأشخاص يعيشون في خيام في المنطقة المتضررة بعدما دُمّر حوالى عشرة آلاف منزل، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكان أقوى زلزال شهدته البلاد في السنوات الأخيرة وقع في العام 1998 وضرب ولايتي تخار وبدخشتان بشمال شرق البلاد وأسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص.