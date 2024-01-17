بايدن يسعى مجددا لإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية

تسعى واشنطن لإدراج جماعة الحوثيين اليمنية في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية مجددا بسبب هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر، وفق وسائل إعلام أمريكية.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لإعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.

ونقلت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، أنه من المتوقع الإعلان عن تصنيف الحوثيين على أنهم "إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص"، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي يناير 2021، وقبيل مغادرته البيت الأبيض، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحوثيين "منظمة إرهابية"، قبل أن تقوم إدارة خلفه الرئيس الحالي جو بايدن، بشطب هذا التصنيف في 16 فبراير/ شباط 2021.