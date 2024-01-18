مع التصعيد على الحدود بين البلدين.. الأمم المتحدة تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس

دعت الأمم المتحدة إيران وباكستان إلى ضبط النفس مؤكدة ضرورة حل المشاكل الحدودية بالوسائل السلمية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي الخميس.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه العميق من التوتر المتصاعد بين إيران وباكستان.

وأوضح دوجاريك أن التوتر المتزايد في المنطقة بشكل عام مثير للقلق، وأن غوتيريش مستعد لتقديم الدعم إذا طلب منه ذلك.

وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، ويتعين على إيران وباكستان حل جميع مشاكلهما بالوسائل السلمية والحوار والتعاون"، وشدد على ضرورة أن يكون الحل في إطار مبادئ السيادة وحسن الجوار.

وصباح الخميس، أعلنت إسلام آباد تنفيذ ضربات عسكرية "دقيقة" ضد "مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، ردا على هجوم نفذته طهران على باكستان.

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية أن باكستان استهدفت "7 مواقع" لجماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران، ردا على غارات إيرانية غير القانونية" (استهدفت أراضيها).

بدورها، كشفت محافظة سيستان وبلوشستان، الخميس، عن مقتل 9 أشخاص، في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أشارت الثلاثاء، إلى أن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.