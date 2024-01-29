إعدام 4 أشخاص في إيران بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت إيران إعدام 4 أشخاص صباح الإثنين بعغد إدانتهم بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابر الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت وكالة فارس للأنباء، أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من محمد فرامزي ومحسن مظلوم ووفا آذربار وبيجمان فاتحي، في ساعات الصباح.

وكانت السلطات الإيرانية قالت إن الأشخاص الأربعة ينتمون لتنظيم "كومله" المناهض للنظام وتسللوا إلى إيران عبر شمال العراق، وتم القبض عليهم بينما كانوا يعدون لهجوم على مصنع للصناعات الدفاعية في أصفهان.

وحُكم على الأشخاص الأربعة بالإعدام في 18 سبتمبر/ أيلول 2023، بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".