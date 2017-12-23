قبل يوم من زيارة أردوغان.. السودان وتركيا يتفقان على خطة للتعاون الزراعي

أعلن وزير الدولة بوزارة الزراعة السودانية صبري الضو، اليوم السبت، "خطة عمل في المجال الزراعي بين السودان وتركيا تشمل إنتاج المحاصيل، والصحة النباتية والحيوانية، إلى جانب التنمية الريفية".

جاء ذلك في افتتاح مباحثات اللجنة الفنية الزراعية بين السودان وتركيا قبيل يوم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.

ويترأس الجانب التركي في اللجنة نائب وزير الزراعة محمد دانيش، والجانب السوداني وزير الدولة بوزارة الزراعة صبري الضو.

وأبدى الوزير السوداني تطلع بلاده، لشراكة استراتيجية تتكامل فيها الثروات، والقدرات لمصلحة الشعبين التركي والسوداني.

وشدد الضو على تطور وتميز علاقات البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، قائلا إن "زيارة نائب وزير الزراعة التركي، أتت لتنفيذ الشراكة الزراعية بين البلدين على أرض الواقع".

ووقع السودان وتركيا على اتفاق للشراكة والتعاون في المجال الزراعي عام 2014، ويشمل الاتفاق تخصيص أرض بمنطقة أبوقوتة وسط السودان، لإقامة مشروع نموذجي بمساحة 12500 هكتار، لتوفير المدخلات الزراعية.

كما وقع البلدان بروتوكولاً للتعاون، يتضمن تدريب 310 مهندس زراعي.

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الأحد، من السودان جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.