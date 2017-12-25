أنقرة تدعو لاستخدام العملات المحلية في مدفوعات التجارة مع السودان

دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إلى استخدام العملات المحلية في مدفوعات التبادل التجاري بين تركيا والسودان.

جاء ذلك، في كلمة للوزير خلال منتدى الأعمال التركي السوداني، الاثنين، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار "زيبكجي"، إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السودان، وفتحت كل أبوابها أمامه عندما تم فرض عقوبات وحصار عليه.

وزاد: "تعالوا لنقوم بتسديد التجارة فيما بيننا بعملاتنا المحلية، ولنؤسس نظاماً تسددون بالليرة التركية إلى النظام المصرفي التركي، مقابل المنتجات التي تشترونها، ونسدد ما نشتريه من السودان بالعملة السودانية أيضا".

ووصف "زيبكجي" زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان بـ"التاريخية"، مؤكداً أن اتفاقية التعاون الرفيع المستوى الذي وقع بين تركيا والسودان خطوة مهمة نحو مستقبل البلدين.

وبدأ الرئيس أردوغان، زيارة للسودان، منذ أمس الأحد، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء المقبل، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.

وأكد الوزير التركي ضرورة حل المشاكل التي تعترض رجال الأعمال الأتراك والسودانيين، والنظام المصرفي، وتحويل الأموال بين البلدين، مبيناً أن الجانبين وقعا اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ودخلا في طريق نحو التجارة الحرة بين البلدين.

وكان وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، دعا الجانب التركي اليوم، لتسريع إنشاء مصارف تركية، لتسهيل انسياب الأموال بين البلدين.

الوزير التركي، توقع أن حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعترض عمل القطاع الخاص التركي، سيكون خلال اللقاء المقبل بين الجانبين في خريف 2018.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم التي تستمر يومين، هي الأولى لرئيس تركي للسودان، منذ استقلاله عام 1956.