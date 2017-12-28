تعرف على أغنى 10 رجال أعمال في تركيا بحسب مجلة فوربس العالمية

للعام الثاني عشر على التوالي، نشرت مجلة فوربس العالمية المتخصصة في عالم المال والأعمال قائمة بثروات أغنى 100 رجل أعمال في تركيا.

وبلغ إجمالي ثروات أغنى 100 شخص في تركيا 103 مليار دولار بزيادة بلغت 8.2 مليار دولار عن العام الماضي.

وواصل رجل الأعمال "مراد أولكر" تصدر قائمة أغنى أغنياء تركيا بثروة بلغت 3.7 مليار دولار، إذ تعتبر شركات أولكر من أضخم الشركات في البلاد لا سيما المتخصصة في صناعة المواد الغذائية.

وفي المرتبة الثانية، حل "حسنو أويغين" صاحب شركات "فيبر" بقيمة بلغت 3 مليار دولار، حيث تمارس مجموعة شركاته أعمال واسعة في قطاع الأسواق المالية والطاقة والإعلام والطاقة والسياحة والنقل وغيرها.

وفي المرتبة الثالثة جاءت "سماحات أرسيل" صاحبة مجموعة شركات "كوتش" الشهيرة في البلاد، وذلك بثروة بلغت 2.4 مليار دولار، وتعمل شركات كوتش في قطاع السيارات والمال والتأجير والكثير من المجالات الأخرى.

وتقاسم أيضاً "شاريك تارا" صاحب مجموعة "إنكا" للإنشاءات المرتبة الثالثة مع سابقه بثروة مماثلة بلغت 2.4 مليار، فيما حل "إيرمان ليجاك" الذي يقود مجموعات شركات "رونيسانس" (النهضة) للإنشاءات بالمرتبة الخامسة بثروة بلغت 2.3 مليار.

وحل بالمرتبة السادسة "رحمي كوتش" الذي يمتلك مجموعة شركات "كوتش" بثروة بلغت 2.2 مليار دولار، بعد أن أدى تقسيم ثروة رجل الأعمال الكبير مصطفى كوتش أغنى أثرياء تركيا الذي توفي العام الماضي إلى هبوط تصنيف ثروته.

وبالمرتبة السابعة حل "فريد شاهنيك" الذي يدير "دووش هولدينغ" التي تمتلك أحد أكبر البنوك في تركيا بثروة بلغت 2.1 مليار، وتقاسم التصنيف الثامن "عثمان كيبر" و"سونا كيراتش" بثروة 2 مليار دولار لكل منهما.

كما تقاسم التصنيف العاشر كلاً من "فيليز شاهنيك" عن مجموعات شركات "دووش" و"مصطفى كوتشوك" عن سلسلة معارض الملابس "أل سي ويكيكي" بثروة 1.9 مليار لكل منهما.