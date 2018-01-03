تركيا تصدر 126 ألف طن من البندق خلال 4 أشهر

بلغ حجم الصادرات التركية من البندق المقشور، خلال الأربعة أشهر من موسم الحصاد 2017-2018، حوالي 126 ألف طن، بقيمة 805 ملايين و651 ألفا و216 دولارا.

وقال إلياس أديب سفينج، رئيس اتحاد مصدري البندق ومشتقاته في منطقة البحر الأسود (شمال)، إن موسم التصدير لعامي 2017-2018 بدأ في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف أنه تم تصدير 125 ألفا و984 طنا من البندق خلال 4 أشهر من الموسم، مضيفا أن عائدات البندق في الفترة المذكورة بلغت 805 ملايين و651 ألفا و216 دولارا.

وذكر أنه في الفترة نفسها من العام الماضي كان قد بلغ حجم الصادرات 92 ألفا و425 طنا من البندق المقشور، بقيمة 823 مليونا و153 ألفا و817 دولارا.

وأشار إلى أن موسم 2017-2018 سينتهي في 31 أغسطس/ آب المقبل، مؤكدا أنهم سيعملون ما بوسعهم من أجل زيادة صادرات البلاد من البندق.