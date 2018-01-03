تركيا وافقت على شراء كامل محصول السودان من القطن العام الماضي

أعلن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، اليوم الأربعاء، شراء الحكومة التركية لإجمالي إنتاج البلاد من القطن العام الماضي والذي بلغ 450 ألف طن.

جاء ذلك في حديث للفاضل بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الخرطوم، وتابعه مراسل الأناضول.

وأضاف "خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استفسر الوفد الحكومي التركي من وزارة الاستثمار عن حجم إنتاج القطن".

ومضى قائلاً: "أخطرناهم بإنتاجنا الكلي في العام 2017، والذي بلغ 450 ألف طن حيث وافق الجانب الحكومي التركي على شرائه بالكامل، نظراً لحاجة تركيا لنحو مليون و300 ألف طن من القطن سنوياً"، من دون تحديد قيمة الصفقة أو تفاصيل أخرى.

وتابع "طرحنا عليهم خلال منتدى الأعمال السوداني التركي، الذي شهدته العاصمة الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقد شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص السوداني عبر توفير الآليات والتقنيات الزراعية، لزيادة إنتاج القطن".

وأكد "موافقتهم على المقترح الذي قدمته وزارة الاستثمار، ورغبتهم في شراء مجمل ما ينتجه السودان من القطن"، من دون تفصيل المقترح.

وعرض الفاضل، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني على رجال أعمال من القطاع الخاص التركي والسوداني، استثمار مليون فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، لزراعة القطن والحبوب الزيتية، خلال منتدى الأعمال السوداني التركي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار لصالح أنقرة، فيما تبلغ الاستثمارات التركية في السودان ملياري دولار، وفقا لتصريحات رسمية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للسودان وبصحبته 200 من رجال الأعمال الأتراك، الشهر الماضي، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين تهدف لرفع حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا، بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنًا لافتاً خلال الفترة اللاحقة.