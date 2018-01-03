جاويش أوغلو يزور ألمانيا السبت ويؤكد: ليس لدينا مشكلة مع برلين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الأربعاء انه سيتوجه إلى ألمانيا السبت حيث يلتقي نظيره الألماني سيغمار غابرييل.

وقال تشاوش اوغلو أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة انه سيلتقي غابرييل في السادس من كانون الثاني/يناير في ألمانيا.

وأوضاف وزير الخارجية التركي: "ليس لدينا أي مشكلة مع ألمانيا ولكن ألمانيا لديها مشكلة معنا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في وزارة الخارجية التركية تأكيده هذه الزيارة موضحا أنها ستتم في مدينة غوسلار في شمال ألمانيا والتي يتحدر منها غابرييل. وهي تأتي اثر زيارة قام بها وزير الخارجية الألماني لمدينة أنطاليا التي يتحدر منها تشاوش اوغلو في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيتطرقان إلى قضايا ثنائية إضافة إلى قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاجتماع يشكل "خطوة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وسيتم اللقاء بين الوزيرين غداة زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لباريس بعدما اعرب عن امله في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي وبرلين اثر عام متوتر بين الشريكين داخل حلف شمال الأطلسي.