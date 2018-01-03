سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم من حانة في كوبنهاغن

تحقق شرطة كوبنهاغن في سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وثمنها 1.3 مليون دولار.

وقال محقق الشرطة كنود هفاس إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان منفذ السرقة في حانة كافيه 33 قد اقتحم المكان أم استخدم مفتاحا.

ولم يسرق أي شيء آخر.

وأضاف هفاس الأربعاء أن الشرطة أبلغت بالسرقة الثلاثاء.

وقالت قناة تي في 2 الدنماركية إن زجاجة فودكا روسو- بالتيك صنعت من 3 كيلوغرامات من الذهب وما يعادلها من الفضة مع غطاء مرصع بالألماس.

وصرح مالك الحانة براين إنغبرغ الذي تضم حانته نحو 1200 زجاجة فودكا لصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية أن الزجاجة تشبه مقدمة سيارة عتيقة.

وأضاف إنغبرغ أن الزجاجة لم يكن مؤمنا عليها وكانت معارة من رجل أعمال روسي.