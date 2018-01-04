"فيتش" تتوقع نمو اقتصاد تركيا بمتوسط 4.8% خلال السنوات الـ5 المقبلة

توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني متوسط نمو في تركيا بنسبة 4.8 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة، الخميس، وأوردت فيه توقعاتها لنمو 10 أسواق صاعدة، بينها تركيا، في السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشرة الصاعدة، في التقرير؛ حيث توقعت "فيتش" تسجيل الهند متوسط نمو بنسبة 6.7 بالمئة خلال تلك الفترة.

وفي المرتبة الثانية حلت الصين وإندونيسيا، بمعدل نمو متوقع 5.5 بالمئة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8 بالمئة.

وأوضح التقرير أن تحقيق تركيا للنمو المحتمل، مرتبط باستمرار ارتفاع معدلات الاستثمار، مبينا أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد يمكن أن يخلق أيضا هشاشة من حيث الاستثمارات.

وتوقعت "فيتش" نمو اقتصاد المكسيك وبولندا وكوريا الجنوبية، بنسبة 2.5 إلى 3 بالمئة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحلت جنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل، في ذيل توقعات نمو "فيتش" للأسواق الصاعدة، بنسبة نمو تصل إلى 2 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.