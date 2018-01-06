نهاد زيبكجي يتوقع نمو الاقتصاد التركي بـ7% خلال 2017

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، السبت، وصول متوسط النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد، خلال 2017، إلى 7 بالمائة، وأن تأتي بلاده في صدارة الدول الأكثر نموا في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها زيبكجي، خلال افتتاح مجمع رياضي بقضاء "باموق قلعة" في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.

ولم تعلن تركيا رسميا حتى الآن عن معطيات بشأن حجم النمو الاقتصادي الإجمالي خلال العام الفائت، إلا أن أرقام سجلها الربع الثالث من 2017، رفعت من توقعات حجم النمو في تركيا خلال العام بأكمله.

وقال الوزير إن "متوسط النمو الاقتصادي لتركيا نهاية العام المنصرم سيكون عند 7 بالمائة وسيواصل صدارته للدول الأكثر نموا"، متوقعا أن يواصل اقتصاد البلاد في 2018 تسجيل أرقام قياسية.

وأفاد زيبكجي بأنه ذكّر مطلع العام الماضي بأن الاقتصاد التركي سيكون في صدارة الدول الأكثر نموا.

ولفت إلى أن نسبة النمو لتركيا "بلغت 11.1 بالمائة في الربع الثالث من 2017، رغم توقعات وكالات التصنيف العالمية بأن تبقى هذه النسبة عند 2 أو 2.5 بالمائة فقط، وفي أحسن الأحوال رفعوها إلى 5 بالمائة".

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7 بالمائة في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2016.

وتخطى النمو حينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4 بالمائة، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1 بالمائة، وأدنى نسبة نمو كانت عام 2016 الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، إذ بلغت النسبة آنذاك 2.3 بالمائة.