الخطوط الجوية التركية نقلت 68.6 مليون مسافر خلال 2017

أعلنت الخطوط الجوية التركية أن عدد المسافرين على متنها خلال 2017، بلغ 68.6 مليون شخص، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3% عن العام الذي قبله.

وقال بيان صادر عن الشركة التركية، إن عدد المسافرين ارتفع من 62.8 مليونا خلال 2016، إلى 68.6 مليون في 2017.

وأضاف البيان، أن نسبة ارتفاع عدد مسافري الرحلات الداخلية بلغت 10.4%، بينما ارتفع عدد مسافري الرحلات الخارجية بنسبة 8.4%.



وسبق للخطوط الجوية التركية أن فازت بجائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"، بحسب التصنيفات الرسمية لرابطة "تجارب المسافرين الجويين" (APEX).

كما فازت الشركة بجائزة أفضل شركة طيران في أوروبا لـ 6 سنوات على التوالي اعتباراً من عام 2011.