الدوحة.. توقيع اتفاق نقل خبرات دفاعية بين شركتين تركية وقطرية

وقعت شركتان قطرية وتركية مختصتان في التصنيع الدفاعي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة لنقل الخبرات التكنولوجية، وإنتاج أنظمة تحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة وأنظمة بصرية للمراقبة، لصالح القوات المسلحة القطرية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، و"اسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية، أبرمتا الاتفاقية تحت اسم "برق" على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، الذي انطلق في وقت سابق اليوم.

وستقوم شركة "أسيلسان"، بموجب الاتفاقية، بإنتاج أنظمة التحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة، وكذلك الأنظمة البصرية للمراقبة والاستكشاف طبقا لاحتياجات القوات المسلحة القطرية.

وقال إسماعيل دمير، مستشار الصناعات الدفاعية في تركيا، في كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، إن "الاتفاقية تظهر جدية التعاون بين تركيا وقطر، وسيكون لها نتائج جيدة للبلدين".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع القطرية، أعلنت في 8 مارس/ آذار الجاري تأسيس شركة "برزان القابضة"، المعنية بتعزيز القدرات العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية بقطر.

أما شركة "أسيلسان" فقد تأسست عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتملك "أسيلسان" مكتبا لها بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المشروعات المشتركة مع الجانب القطري.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018" (DIMDEX 2018)، ويستمر في الفترة بين 12-14 مارس/ آذار الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشهد المعرض عروضاَ ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

ويضم "ديمدكس"، أحدث التقنيات والمعدات في المجال البحري من شركات بناء السفن وشركات صناعة وتزويد الأنظمة التكنولوجية المحمولة على السفن، وأنظمة الاتصالات والرادارات والصواريخ والألغام البحرية، وأنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية وغيرها من الصناعات.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.