البحرية القطرية تتعاقد مع شركة تركية على تصنيع سفينتين عملاقتين

أبرمت القوات البحرية الأميرية القطرية، الثلاثاء، عقدا مع شركة "الأناضول" التركية تقوم بموجبه الأخيرة بتصنيع سفينتين حربيتين عملاقتين لصالح الأولى.

جاء الإعلان عن الخطوة على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، المنعقد بالعاصمة القطرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الأناضول" لتصنيع السفن، سوالب اوركميز: "شركتنا ستقوم بتصنيع سفينتي تدريبات قتالية مسلحة لصالح البحرية القطرية"، دون ذكر قيمة العقد.

وأوضع أن السفينة الواحدة تسع لتدريب 72 فردا من قوات البحرية، ويمكن أن تستخدم في مهام أخرى كحاملة نفط أو كمهبط للمروحيات.

ولفت إلى أنه سيتم تصميم السفينتين حسب احتياجات القوات البحرية الأميرية القطرية، وسيكون التسليم في غضون عامين.

وأضاف أن هناك مشروعين آخرين يتم التباحث فيهما من المسؤولين القطريين، وستتضح معالمهما هذا العام، دون تقديم تفاصيل.

وانطلقت، الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر "ديمدكس 2018"، وتستمر حتى الأربعاء.

ويشهد المعرض عروضاَ ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.