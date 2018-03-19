بعد توقف 17 شهراً.. طائرة "الخطوط التركية" تحطّ في مطار العقبة الأردني

حطّت في مطار الملك حسين بمدينة العقبة الأردنية (جنوباً)، اليوم الاثنين، طائرة للخطوط الجوية التركية، قادمة من اسطنبول، تنفيذا لقرار الشركة باستئناف الرحلات الجوية بين مدينتي اسطنبول والعقبة، بعد توقف دام 17 شهراً.

وتزامنا مع هذا الحدث، أقامت الخطوط التركية احتفالية رسمية عبر مكتبها بالعاصمة عمان ، بالتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وحضر الاحتفال عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين الأردنيين والأتراك ، تقدمهم سفيرا البلدين ، التركي في عمان مراد كرة غوز ، والأردني في أنقرة اسماعيل فاعوري ، إلى جانب رئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة.

ووصل على متن الرحلة 76 راكباً ، بينهم مدير مبيعات الخطوط التركية محمد فاتح دورماز والسفير الأردني في أنقرة اسماعيل الفاعوري ، وعدداً من المسؤولين ، إضافة إلى مسافرين.

وستغادر الطائرة عائدة إلى اسطنبول في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الأردن (10:00 ) وعلى متنها 104 مسافراً.

وعزفت موسيقات الأمن العام الأردني النشيد الوطني للبلدين ، إضافة إلى عدد من المعزوفات الوطنية؛ احتفالاً بإعادة تشغيل الخط.

وفي أواخر أبريل/نيسان 2013، دشنت الخطوط الجوية التركية خطاً لرحلاتها من إسطنبول إلى العقبة الأردنية والعكس، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.

وفي أكتوبر/تشرين أول عام 2016 ، قررت الخطوط التركية وقف خطها من اسطنبول إلى العقبة وبالعكس ، بعد قرار فرض رسوم على الخطوط المنتظمة، بما فيها التركية، المغادرة من مطار الملك حسين ، قبل أن يلغي مجلس الوزراء الأردني ذلك القرار.