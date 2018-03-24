خطر الحرب التجارية يهبط بالأسهم العالمية ويرفع أسعار الذهب مع زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر الجمعة في الوقت الذي دفع فيه خطر حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية".

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية. لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تكون لها عواقب وخيمة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية.

ويتلقى المعدن الأصفر المقوم بالدولار أيضا دعما من ضعف العملة الأمريكية وتراجع عوائد السندات، وهو ما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.46 في المئة إلى 1347.96 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع عشر من فبراير شباط عند 1350.20 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أبريل نيسان 1.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1349.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وبلغت مكاسب الذهب 2.6 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة في خمسة أسابيع، ليقترب من أعلى مستوى في عام ونصف العام البالغ 1366.07 دولار للأوقية، والذي لامسه في يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 16.59 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس آذار ولتنهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.5 بالمئة.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.20 دولار للأوقية، منهيا الاسبوع على ارتفاع قدره 0.7 بالمئة.

وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 976.30 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 2 في المئة.