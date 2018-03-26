مباحثات موريتانية تركية لتعزيز التعاون في مجال التجارة والسياحة

عقدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية "الناها بنت حمدي ولد مكناس"، والسفير التركي بموريتانيا محمد بيلير، الاثنين، جلسة مباحثات في نواكشوط.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية التي إن السفير التركي والوزيرة الموريتانية نقاشا خلال اللقاء تعزيز التعاون بين تركيا وموريتانيا في مجالات التجارة والسياحة.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا، عززته الزيارة التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان لموريتانيا 28 فبراير/شباط الماضي.

وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الإفريقية بشكل عام شريكا أساسيا لتركيا، التي تبنت سياسية الانفتاح على القارة السمراء.