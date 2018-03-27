اتفاق تركي قطري لتعزيز التعاون في مجال التحكيم الدولي

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (تابع لغرفة قطر)، اليوم الثلاثاء، عقده اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم (غير حكومي).

وتهدف الاتفاقية، حسب بيان لغرفة قطر، إلى "تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري".

وجرى توقيع الاتفاقية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور ضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم، وثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر.

وتشمل الاتفاقية "مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم"، حسب البيان.

ونقل البيان، عن آل ثاني، قوله إن "توقيع اتفاقية التعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، يأتي انطلاقاً من العلاقات الطيبة التي تربط قطر وتركيا".

وأضاف أن "التنسيق بين المركزين يصب في مصلحة التحكيم التجاري في البلدين الصديقين، وزيادة الوعي بأهميته".

جدير بالذكر أن التوقيع على اتفاقية التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز إسطنبول للتحكيم، جاء عقب اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي نظم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالدوحة.