يلدريم: جذبنا إلى تركيا رؤوس أموال أجنبية بقيمة 191 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن حكومة حزب العدالة والتنمية نجحت في جذب رؤوس أموال أجنبية إلى تركيا بقيمة 191 مليار دولار منذ توليها السلطة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال برنامج أُقيم اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، للتعريف بإصلاحات الحكومة التركية لعامي 2017 و2018 وإجراءاتها الرامية إلى تشجيع الاستثمارات.

وأشاد رئيس الوزراء التركي بإنجازات حزبه "العدالة والتنمية" على مدى 15 عامًا من الحكم، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا والمشاريع الضخمة.

وقال يلدريم: "تدفقت إلى تركيا بطريقة مباشرة رؤوس أموال أجنبية بقيمة 191 مليار دولار خلال 15 عامًا الأخيرة، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وهو مبلغ ليس بقليل".

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكّد مستوى الأمن والاستقرار في تركيا، وأن حكومته تعمل حاليًا على وضع خطة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص عمل وخفض التضخم.

وبيّن يلدريم أن حكومته وافقت على تقديم حوافر بقيمة 128 مليار ليرة تركية (ما يُعادل حوالي 32 مليار دولار) بهدف تشجيع الاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي بتركيا.

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده باتت خلال 20 عامًا الأخيرة، دولة قادرة على تنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، مثل الأنفاق وخطوط الميترو والمطارات.