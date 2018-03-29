وزير تركي: اقتصادنا قادر على تخطي توقعات النمو في 2018

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن اقتصاد البلاد، قادر على تخطي توقعات نموه، لعام 2018.

جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس، حول إعلان تحقيق الاقتصاد التركي، نموا بـ 7.4 في المئة، العام الماضي.

وأضاف زيبكجي: "الاقتصاد التركي، سجل نموا بـ 7.4 % خلال العام المنصرم، وبذلك حل في المرتبة الأولى (في النمو) بين اقتصادات مجموعة العشرين التي تشكل 85% من الاقتصاد العالمي".

ونوه الوزير أن الاقتصاد التركي، خلق مليون فرصة عمل جديدة، خلال 2017.

وتابع: "بعكس ادعاءات بعض الأوساط المعينة واقتصاديين محددين، فإن الاقتصاد التركي، ينمو بشكل متوازن، من خلال الاستثمارات والتصدير وخلق فرص العمل وعدم الاستدانة".

وأعرب الوزير عن ثقته، بأن اقتصاد البلاد، قادر على تحقيق نسبة النمو المتوقعة وفق البرنامج ذي الأمد المتوسط، لوزارة التنمية، والبالغة 5.5 في المئة لعام 2018.

وشدد الوزير على أن الاقتصاد التركي مؤهل وبقوة لتخطي تلك النسبة، وتحقيق نمو أكبر خلال العام الحالي.

وتصدر نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي الذي بلغ نسبة 7.4 في المئة، بلدان مجموعة العشرين، في حين جاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.