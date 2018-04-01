وزير الاقتصاد التركي: وصلنا لأعلى مستوى صادرات بتاريخنا في شهر مارس

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الأحد إن صادرات تركيا سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 15.1 مليار دولار في مارس آذار.

وقال زيبكجي في مقابلة تلفزيونية مع سي.ان.ان ترك "وصلنا إلى أعلى رقم صادرات في تاريخنا عند 15.1 مليار دولار".

وقال اتحاد المصدرين الأتراك في بيان اليوم إن صادرات البلاد ارتفعت 11.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار لتتجاوز 15 مليار دولار للمرة الأولى.

وأضاف أن الصادرات زادت في الاثني عشر شهرا الأخيرة 10.5 بالمئة إلى نحو 160 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية من معهد الإحصاءات يوم الجمعة أن صادرات تركيا بلغت 13.18 مليار دولار في فبراير شباط.

وقال رئيس الاتحاد محمد بويوكيكشي إن الاتحاد يستهدف أن تتجاوز الصادرات 170 مليار دولار بنهاية العام.

وأضاف زيبكجي أنه يتوقع أن تدور إيرادات السياحة بين 51 و52 مليار دولار في 2018 من نحو 26 مليار دولار في 2017.