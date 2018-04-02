بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجا أميركياً

فرضت الصين الاثنين رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألمنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكانت بكين حذرت في آذار/مارس من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على هذه الصادرات الأميركية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ونقلت شينخوا عن وزارة المالية الصينية ان لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة (الحكومة) فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25% على ثمانية منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وأضافت ان فرض هذه الرسوم أتى ردا على قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وبين المنتجات التي فرضت عليها بكين رسوما جمركية بنسبة 15%، إضافة إلى الفواكه الطازجة، النبيذ والجينسنغ والإيثانول وانابيب الصلب غير الملحومة، في حين ان الرسوم الجمركية البالغة 25% تشمل لحم الخنزير ومشتقاته والألمنيوم المعاد تدويره.

وبلغت قيمة الواردات الصينية من هذه المنتجات الأميركية ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، أي بالكاد 2% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى الصين والتي بلغت قيمتها 154 مليارا في 2017، بحسب الجمارك الصينية.

وشددت وزارة المالية الصينية، بحسب ما نقلت عنها شينخوا، على أن بكين تؤيد نظام تجارة متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان وقف العمل بالإعفاءات الجمركية على هذه الواردات الأميركية كان الحل الأنسب لحماية مصالح الصين باستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتعتبر واشنطن وبكين حاليا شريكين اقتصاديين وثيقين إلا أن الولايات المتحدة تندد بعجز تجاري هائل إزاء الصين (375.2 مليارات دولار في 2017 بحسب الجمارك الصينية).

وإضافة إلى الرسوم على الصلب والالمنيوم فقد أعلن ترامب في 22 آذار/مارس عزمه فرض رسوم جمركية على منتجات أخرى تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنويا، وذلك بهدف وضع حد لما يقول إنها منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة صينية للملكية الفكرية.