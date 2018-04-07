العرب يتنافسون على امتلاك العقارات بمدينة طرابزون التركية على البحر الأسود

يتنافس العرب على امتلاك العقارات في مدينة طرابزون التركية على ساحل البحر الأسود لما تتمتع به من جمال وطبيعة ساحرة.

وخلال السنوات الأخيرة ومع زيادة الطلب بشكل كبير من قبل العرب على العقارات في المدينة، ارتفعت الأسعار بشكل لافت.

ويرجح المستثمرين العرب تملك العقارات في الأجزاء الشمالية من المدينة والقريبة من ساحل البحر، إلى جانب المناطق القريبة من بحيرة "أوزون غول" التي تتمنع بجمال ساحر ويأتي إليها السياح من كافة أنحاء العالم.

ويقول مختصون في قطاع العقارات في المدينة إن أسعار العقارات تتراوح حالياً بين 300 ألف ليرة تركية، ومليون ليرة، حيث ارتفعت الأسعار مؤخراً مع زيادة الطلب.

وشهدت تركيا في 2017، بيع 1.4 مليون وحدة سكنية. اشترى الأجانب 22 ألف وحدة سكنية منها، ويأتي مواطنو البلدان الخليجية في مقدمة المشترين للمنازل في تركيا.

وتستضيف مدينة إسطنبول، خلال الفترة بين 28-29 أبريل/نيسان الجاري، معرض العقارات الـ12، وقمة عربية تركية.