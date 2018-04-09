"أعمال" القطرية توقع اتفاقية توريد أجهزة طبية مع "سيمكس" التركية

أعلنت شركة أعمال (المدرجة ببورصة قطر للأوراق المالية) توقيع اتفاقية مع شركة سيمكس التركية لتوريد معدات طبية ذات تقنيات متطورة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، الاثنين، أن الاتفاقية ستدعم خطط النمو والتطور الداخلي لشركتها التابعة (أعمال الطبية).

وحسب البيان، تتضمن خطط الشركة القطرية التركيز على احتياجات السوق، وتنفيذ إستراتيجية تتضمن التعاون مع شركات عالمية.

وزاد: "تستهدف "أعمال" من وراء ذلك، تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطر في مجال الأجهزة الطبية".

و"أعمال" هي شركة مدرجة ببورصة قطر منذ 2007، وتضم 24 شركة تابعة تعمل في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والمعدات الطبية والأدوية والعقارات.

وبدأت "سيمكس" عملياتها التشغيلية في تركيا عام 1999، وتعمل في كموزع حصري لبعض الأجهزة الطبية.