"لوفتهانزا" الألمانية تلغي 50% من رحلاتها غداً بسبب إضراب العمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الإثنين، أنها ستلغي أكثر من 800 رحلة جوية غدًا الثلاثاء، بسبب إضراب عن العمل دعت إليه النقابة المتحدة للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا، المعروفة باسم "فيردي".

وذكر بيان صادر عن "لوفتهانزا"، أن مطارات "فرانكفورت" و"ميونيخ" و"كولونيا" و"بريمن"، ستتأثر من الإضراب ونحو 90 ألف مسافر على متن الخطوط الجوية الألمانية.

وأضاف البيان: "ستضطر لوفتهانزا غدًا (الثلاثاء) إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة مخطط لها من أصل 1600، بينها 58 رحلات لمسافات طويلة".

ودعت الخطوط الجوية الألمانية مسافريها، إلى الحصول على معلومات بخصوص رحلاتهم الجوية قبل ذهابهم إلى المطارات.

يشار إلى أن "فيردي" أعلنت في وقت سابق، أن موظفي القطاع العام سيضربون عن العمل في عموم البلاد.

وتطالب النقابة بزيادة في رواتب موظفي القطاع العام المقدر عددهم بـ 2.3 مليون موظف بنسبة 6 بالمائة.

فيما يعارض أرباب العمل نسبة الزيادة، بدعوى أنها مرتفعة.