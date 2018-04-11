وزير تركي: نتوقع الانتهاء قريباً من إجراءات فتح معبر حدودي مع عفرين

أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي اليوم الأربعاء، أنّ وزارته تخطط لفتح معبر حدودي جديد بين الأراضي التركية ومنطقة عفرين السورية، منتصف مايو/ أيار القادم.

وأوضح توفنكجي، أنّ الهدف من فتح المعبر الجديد، هو الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية والبنية التحتية إلى أهالي عفرين.

وأضاف توفنكجي أنّ ولاية هطاي الجنوبية المتاخمة لمنطقة عفرين، هي التي طلبت فتح المعبر الجديد، وأنّ وزارته تواصل العمل من أجل فتح المعبر.

وتابع قائلاً: "قمنا بمراسلة الوزارات المعنية بهذا الخصوص، وعقب استلامنا آراء تلك الوزارات، سنحيل الأمر إلى مجلس الوزراء، ونتوقع أن ننتهي من هذه المسألة قريباً".

وأردف أيضاً: "لن يكون معبراً رسميا بكل معنى الكلمة، إنما سيكون مخصصا لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، كما سيساهم في إنعاش التجارة في تلك المناطق".