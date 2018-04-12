تركيا تشارك في المعرض الدولي للبناء في المغرب وشمال إفريقيا

ينظم المغرب المعرض الدولي للبناء في المغرب وشمال إفريقيا "بيغ 5"، من الفترة 10-12 الشهر الجاري.

هذا وتشارك تركيا في المعرض الذي استقطب في يومه الثاني، 190 عارضًا يمثلون 29 دولة، وفقا لمدير المعرض محمد كازي.



وأضاف "كازي" في تصريح للأناضول "من المتوقع حضور الآلاف من المعماريين والمهندسين ومدراء المشاريع لدورة هذا العام من التظاهرة، التي تشكل فرصة لعرض آخر المستجدات التكنولوجية في مجال البناء والتشييد".



وتنظم المعرض الدولي في نسخته السادسة، شركة "دي إم جي للفعاليات في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا"، للمرة الثانية بالمغرب.



وأوضح أن "المعرض يحتضن أكثر من 40 ورشة لتوفير فرص فريدة للتواصل، وفرصة تعليمية مجانية للمهندسين المعماريين، ومديري المشاريع والمقاولات".



وأشار أن "حلول البناء المعروضة في معرض هذا العام، تلبي احتياجات النمو الذي يبلغ 9.2%، من إجمالي القيمة المقدرة لمشروعات البناء في المغرب بين عام 2017 والعام الذي سبقه".



وتنظم الشركة الدولية المنظمة للمعرض الذي يستمر 3 أيام، سلسلة من الندوات حول الأسواق الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبناء والتبليط والفندقة والديكور الداخلي.



ويناقش العارضون "الحلول المبتكرة في مجال التشييد والبناء على مستوى 29 دولة، في خمسة قطاعات، منها التجهيزات الداخلية للمباني ومواد البناء والخدمات الميكانيكية".

