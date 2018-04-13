تركيا: الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية ارتفع إلى 65 %

قال نائب وزير الدفاع التركي، شوعي آلباي، إن اعتماد بلاده على الصناعات الدفاعية التركية تجاوز 65 % بحلول نهاية 2017، مقارنة بـ 35 % خلال 2002.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته، اليوم الجمعة، لغرفة التجارة والصناعة في ولاية "ألازيغ" شرقي البلاد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية عبر منتجاتها الوطنية تخلصت من الاعتماد على الخارج والتقييد والحظر.

وتسعى تركيا لتقليل اعتمادها على الخارج في قضايا السلاح، كما تسعى لصناعة سلاحها بنفسها.

ونهاية 2017، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بدأت جني ثمار تطويرها للصناعات الدفاعية المحلية.

وأضاف "لقد قطعنا شوطًا طويلًا في مجال الصناعات الدفاعية، وسياسات تطويرها آتت أكلها. حاليًا يمكننا أن نستمر في مكافحة الإرهاب دون الحاجة إلى أحد".

وشدد على أنّ بلاده ماضية قُدمًا في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف التقليل من اعتمادها على الخارج في هذا المجال.