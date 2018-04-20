نائب رئيس الوزراء: تبكير الانتخابات سيكون دافعاً قوياً للاقتصاد التركي

قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، إن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا سينعكس بالفائدة على اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة لشيمشك أمام عدد من رجال الأعمال الأمريكيين وقادة المجتمع المدني، في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها لحضور "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف شيمشك "أعتقد أن تبكير الانتخابات سيحسن من توقعات الاقتصاد التركي، لأن هذا سيتيح التفرغ بشكل أسرع بعد الانتخابات والتركيز على الإصلاحات من الجيل الثاني والثالث، وبدء فترة جديدة مدتها 5 سنوات".

وأشار نائب رئيس الوزراء أن "تركيا تمكنت خلال 25 عامًا، من تقليص الفرق في نصيب الفرد من الدخل القومي بينها وبين الاتحاد الأوروبي بنسبة 28%، وفي حال استمر الاقتصاد التركي في النمو بالسرعة نفسها سنصل خلال 14 عامًا إلى المتوسط الأوروبي".

وأعرب شيمشك عن اعتقاده أن عجز الحساب الجاري سيتقلص نتيجة تباطؤ نمو الائتمان.

وصرح أن تركيا تجري إصلاحات لتسهيل القيام بالأعمال بها، حيث أصبح إنشاء شركة في تركيا يستغرق ساعة واحدة فقط. مضيفًا "نأمل أن نصبح ضمن أول 30 دولة، ثم ضمن أول 20 دولة، في قائمة الدول الأكثر سهولة في ممارسة أنشطة الأعمال".

وأشار إلى أن إنشاء شركة في الدول الثلاث الأولى على تلك القائمة نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ، يستغرق نصف يوم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019.