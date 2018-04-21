مسؤول روسي: صندوق الاستثمار التركي الروسي رأس ماله ٣ مليار دولار

أكد مدير صندوق الاستثمار المباشر في روسيا كيريل ديميتريف، أنّ صندوق الاستثمار التركي الروسي الذي تأسس العام الماضي، هدفه تعزيز العلاقات بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأشار "ديميتريف" أنّ الصندوق تأسس بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر والصندوق السيادي التركي، بهدف تحقيق مشاريع من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنّ رأس مال الصندوق مليار دولار، 500 مليون لكل طرف، وأن الاستثمار سيتركز في مجالات البنية التحتية والصحة وتكنولوجيا العلوم.

وأعرب المسؤول الروسي عن سعادته للمشروعات التي أجروها مع الشركات التركي، قائلاً: "خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة، مطلع الشهر الحالي، واصلنا تقييمنا للمشاريع المشتركة في البلدين".

وأضاف: "تفاهمنا مع شركات تركية من أجل مشاريع بنية تحتية وشق طرق في روسيا".