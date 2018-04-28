مشاركة خليجية تركية واسعة في معرض عقارات بإسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، فعاليات "المعرض العقاري الخليجي التركي"، بنسخته الثانية عشرة.

ويشهد المعرض، الذي يستمر على مدار يومين، مشاركة أكثر من 60 شركة، بينها 10 من دول عربية، وأكثر من 600 مستثمر.

وبحسب المنظمين، فإن أكثر 365 مشاريع عقارية سيتم عرضها، يقع جلها في تركيا.

ويهدف المعرض إلى اجتماع القطاعين العقاريين التركي والعربي، وإتاحة الفرصة لالتقاء المستثمرين من الجانبين، لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

وفي الكلمة الافتتاحية للمعرض، قال السفير السعودي لدى أنقرة، وليد الخريجي، إن العلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من النمو والتطور في السنوات المقبلة؛ بفضل العلاقات المتميزة بين قيادتيهما.

وأشاد "الخريجي" بما تتمتع به تركيا من خبرات وتقدم تكنولوجي، وكوادر بشرية مؤهلة، وشركات ذات سمعة قوية على مستوى العالم.

ودعا السفير الشركات التركية إلى دخول السوق السعودية، والاستفادة من السياسات الاقتصادية المستقرة والحوافز الحكومية، مؤكدًا أن بلاده تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة.

كما شدد على أهمية "التركيز على التعاون التقني بين الجانبين، في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والتدريب والصحة والنقل والإنشاءات".

ويعتبر قطاع العقار في تركيا من أكثر الأسواق المجدية استثماريًا عالميًا.

وزادت نسبة بيع المساكن إلى الأجانب في البلاد، بنسبة 22.2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.