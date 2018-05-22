سفينة توليد كهرباء تركية تبدأ العمل في السودان

بدأت سفينة توليد كهرباء تركية، العمل لتزويد السودان بالطاقة الكهربائية.

وقال بيان أصدرته شركة "كارباورشيب" التركية المالكة للسفينة "قره دينيز باورشيب راؤوف بيه"، اليوم الثلاثاء، إن السفينة بدأت العمل في ميناء "بورسودان" شرقي السودان مع بداية شهر رمضان.

وأضاف البيان، أن سعة السفينة تبلغ 180 ميغاوات، وستمد الشبكة السودانية بالكهرباء، وفقا للاتفاقية الموقعة مع الشركة السودانية للتوليد الحراري.

وأشار إلى أن سفينة توليد الكهرباء في السودان هي السادسة للشركة في إفريقيا، حيث لديها سفن في غانا، وموزمبيق، وزامبيا، وغامبيا، وسيراليون.

ونقل البيان، عن رئيسة الشؤون التجارية في الشركة زينب هرازي، قولها إن هدف الشركة هو "أن تصبح السودان مركزا للتقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في إفريقيا. وأن نوفر لها الطاقة الكهربائية بأرخص ثمن".

جدير بالذكر أن شركة "كارباورشيب"، الشريكة في مجموعة "قره دينيز" التركية للطاقة، وقعت أبريل/نيسان الماضي، اتفاقا لتزويد السودان بالكهرباء.